Un comizio, in Piazza, come ai tempi che furono: Michele Sarno, candidato alla carica di Sindaco di Salerno, per l’apertura della sua campagna elettorale, ha scelto lo strumento che, oggi, a tanti, fa paura. Un comizio, nella centrale Piazza Caduti di Brescia a Pastena, nella zona orientale, per dare il via alla sua campagna elettorale per le Comunali del 3 e 4 Ottobre. E dal palco non sono mancati gli attacchi al sindaco Vincenzo Napoli ed al presidente della Regione Vincenzo De Luca.

