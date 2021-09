FISCIANO. NICOLA RUGGIERO: “SEMPRE VICINI AL COMMERCIO ED ALLE AZIENDE”

“Commercio ed imprese sono state al centro della nostra azione amministrativa negli ultimi 5 anni e lo saranno, ancora, fino al 2026”. Nicola Ruggiero, assessore al commercio della giunta del Sindaco Vincenzo Sessa, oggi candidato al consiglio comunale nella lista Insieme per Fisciano, è orgoglioso dei traguardi raggiunti. “Il Comune di Fisciano”, sottolinea Ruggiero, “con l’entrata in funzione dello Sportello per le Attività Produttive, ha ridotto notevolmente i tempi necessari per l’apertura di una nuova impresa sul territorio ma ha anche messo in campo una azione di programmazione del sistema economico territoriale. Non è un caso che la nostra amministrazione, dopo anni, ha aggiornato il Piano per il Commercio. Poi con la riapertura del Mercato Settimanale siamo riusciti a garantire uno sbocco commerciale a tante piccole attività del territorio”. Infine il Covid e le chiusure. “Da subito, in perfetta sinergia con il Sindaco Vincenzo Sessa, abbiamo dato sostegno vero, accanto ai fondi del Governo, a tutte le attività produttive presenti sul territorio: siamo stati il primo comune, nella primavera del 2020, a sostenere le spese di sanificazione dei locali dopo il lungo lockdown di marzo dello scorso anno.”

