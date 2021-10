SALERNO. OGGI LA SVOLTA PER LA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA NAPOLI-BIS?

Le notizie arrivano con il contagocce anche perchè dal dopo blitz Cooperative il sindaco Vincenzo Napoli incontra poche, pochissime persone, chiedendo il massimo riserbo sul contenuto delle conversazioni. Tra le poche novità filtrate dalle stanze del secondo piano di Palazzo di Città c’è quella che indica oggi, venerdi’ 15 Ottobre, come possibile giornata della svolta nella composizione della Giunta Comunale del Napoli-Bis: si tratterebbe, a differenza di quanto ipotizzato nei giorni precedenti, di un esecutivo completamente politico, simile a quello immaginato e da tanti anticipato dell’immediato dopo voto. L’amministrazione comunale di Salerno ha l’intenzione di dare un segnale di tranquillità alla città ed al mondo politico non solo cittadino: si va avanti, nel rispetto del lavoro della magistratura, ma si va avanti.

Ed allora molto probabile che della Giunta facciano parte 3 eletti nella lista dei Progressisti, uno per Campania Libera e Salerno per i Giovani, uno per Partito Socialista Italiano e Popolari e Moderati.