IL GOVERNO DRAGHI VARA IL DECRETO FISCALE: ECCO LE PRINCIPALI MISURE

Nel decreto fiscale entreranno nuove misure sulle cartelle: lo confermano diverse fonti al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi. Tra le misure dovrebbe entrare una di quelle richieste dal documento delle commissioni Finanze sulla riscossione, cioè la dilazione di 5 mesi per il pagamento delle cartelle sospese durante l’emergenza Covid che l’Agenzia delle entrate ha iniziato a settembre a inviare ai contribuenti.

Arriva con il decreto fiscale il rifinanziamento dell’ecobonus per le auto. Lo si apprende da fonti di governo della Lega, secondo le quali la proposta del ministro Giancarlo Giorgetti sarebbe stata accolta a sostegno dell’automotive.

Il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza fino a fine 2021 e del Fondo volo per coprire la Cig Alitalia nel 2022. Dovrebbero essere, a quanto si apprende da fonti governative, tra le misure del decreto fiscale nell’ambito di pacchetto di interventi sul lavoro proposti dal ministro Orlando. Gli interventi, al vaglio stasera della cabina di regia, dovrebbero riguardare anche l’indennità di quarantena fino a fine anno, i lavori in somministrazione e, come annunciato, altre 13 settimane di Cassa Covid per le imprese che le hanno consumate integralmente, per consentire di arrivare al 31 dicembre.