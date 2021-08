SALERNO. PAOLO OTTOBRINO (PSI): “PIU’ LED, PIU’ ALBERI DA PIANTUMARE E RILANCIO DELLA SQUADRA”

Paolo Ottobrino, Consigliere Comunale di Salerno del Partito Socialista Italiano, conferma la sua presenza nella lista che il PSI sta preparando per le Comunali 2021 e lancia alcuni impegni precisi che, già negli ultimi 5 anni, lo hanno visto presente all’interno dell’amministrazione comunale di Salerno.

“Credo che sia necessario aumentare i punti luce Led in città”, sottolinea Paolo Ottobrino, “sia per un risparmio energetico che per un miglioramento della qualità della pubblica illuminazione. E poi punto anche sulla ripiantumazione di nuovi alberi in tutta la città di Salerno, per un miglioramento della qualità dell’aria ma anche per consentire una mitigazione delle temperature”.

Paolo Ottobrino, dunque, in campo con il Psi e con Vincenzo Napoli sindaco senza nascondere, con grande onesta’, che negli ultimi 5 anni qualcosa non ha funzionato alla perfezione: “Si puo’ fare di piu’ e di meglio, rinnovando e rilanciando la squadra di Governo della città di Salerno”.