SALERNO. PRIMO CONSIGLIO LUNEDI’ 22 NOVEMBRE, A CONVOCARE SARA’ DARIO LOFFREDO

Sarà Dario Loffredo, in qualità di consigliere anziano – che in base allo Statuto del Comune di Salerno risulta essere l’eletto con il maggior numero di voti – a convocare il primo consiglio comunale dell’era Napoli-Bis. E, per la prima seduta, che si terrà lunedi’ 22 Novembre, sarà sempre lo stesso Loffredo a presiedere la seduta in qualità di Presidente del Consiglio pro-tempore. Sale, dunque, la tensione all’interno della maggioranza del Sindaco Napoli in vista del primo banco di prova della tenuta del gruppo, ampio ed anche molto variegato, che ha sostenuto la sua candidatura alle ultime elezioni comunali del 3 e 4 Ottobre. C’è da individuare il nome del candidato alla Presidenza del Consiglio e bisogna farlo evitando fratture e crepe in un momento politico molto delicato: Napoli & Co. sono alla ricerca di un nome condiviso e di esperienza, sul quale i partiti della coalizione non possano esprimere veti politici o di altro tipo. Insomma, l’obiettivo principale è quello di evitare, ad ogni costo, un primo incidente di percorso.

