PROVINCIALI 2021. RIUNIONE PLENARIA FORZA ITALIA, LEGA ED UDC PER LISTA UNICA

Tre partiti, una sola lista per le prossime elezioni provinciali 2021 del 18 Dicembre: nel tardo pomeriggio di oggi riunione plenaria dei vertici provinciali di Forza Italia, Lega ed Udc che, a Salerno, si incontreranno per fare il punto della situazione sulle firme raccolte ed anche per stabilire i nomi dei candidati al Consiglio Provinciale. Enzo Fasano (Forza Italia), Mario Polichetti (Udc) ed Attilio Pierro (Lega), da tempo, stanno portando avanti un progetto comune per le prossime elezioni provinciali, puntando ad una lista unica che metta insieme anche le animi del centro destra che, oggi, a Roma, sostengono il Governo di Mario Draghi. I nomi per le Provinciali ? Di certo ci sarà l’attuale consigliere provinciale Giuseppe Di Ruberto, da tempo uomo di stretta fiducia dello stesso Fasano, probabile anche la candidatura di Dante Santoro, consigliere provinciale della Lega. L’Udc, invece, potrebbe puntare sul nome di una donna: la consigliera comunale di Baronissi Maria De Caro.

