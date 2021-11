DAL 15 AL 19 NOVEMBRE LA SETTIMANA INTERNAZIONALE DELLA RICERCA

Fin dalla sua nascita, la Settimana Internazionale della Ricerca (SIR) ha avuto come obiettivo principale l’individuazione di un terreno nuovo di dialogo tra discipline diverse sui temi più avanzati della ricerca scientifica e dell’innovazione culturale. Intento degli organizzatori, in particolare, è quello di promuovere la realtà culturale meridionale nei circuiti scientifici nazionali ed internazionali.

Nelle quattordici edizioni precedenti, centinaia di ricercatori e studiosi italiani e stranieri di differenti discipline si sono confrontati sui temi della ricerca contemporanea, con il coinvolgimento di decine di università italiane e partner internazionali consolidati. Le attività scientifiche e divulgative sono state affiancate da incontri, tavole rotonde, workshop e presentazioni di libri, nonché iniziative culturali come concerti, mostre, rappresentazioni teatrali e laboratori per studenti. Motivazione originaria della SIR è quella di contribuire a far nascere una rete di scambio tra diverse realtà scientifiche e culturali del Mezzogiorno e del nostro Paese.

Questa edizione intende valorizzare ulteriormente l’attività di diffusione della conoscenza quale strumento di crescita culturale e civile. L’esperienza acquisita nel corso degli anni attraverso momenti di alta divulgazione scientifica, eventi speciali ideati e connessi alla storia delle città, dell’Italia e del Mediterraneo, reading letterari, concerti ed eventi artistici hanno rappresentato momenti vitali per la vita culturale delle città in cui la SIR si è svolta: vita culturale che è l’insieme complesso delle forme e dei contenuti simbolici, dei miti e dell’immaginario che permeano l’individuo e le formazioni sociali nella loro identità, orientandone le emozioni e strutturandone i saperi impliciti. In questo senso, progetti come questo assumono un ruolo strategico per lo sviluppo dei territori meridionali ancora marginali nell’orizzonte geoculturale e geoeconomico globale.