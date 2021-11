ALESSANDRO DI BATTISTA CON IL SUO TOUR ARRIVA IN PROVINCIA DI SALERNO: ECCO DOVE

Pronto ad affrontare le prossime elezioni politiche, senza escludere la nascita di un nuovo soggetto politico diverso dal Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, impegnato in un tour nazionale, arriva anche in Provincia di Salerno. L’ex delfino di Beppe Grillo, sabato 20 Novembre, a partire dalle 17:00, sarà a Scafati, insieme ad Alessio Villarosa. Ad accogliere Di Battista, che già nel 2018, in piena campagna elettorale, ando’ a Scafati, ci sarà, di sicuro, anche la senatrice Luisa Angrisani, oggi all’interno del Gruppo L’Alternativa, nato dopo il voto di fiducia al Governo Draghi da parte del Movimento 5 Stelle.

