SALERNO. PROGRESSISTI A PRANZO CON IL SINDACO NAPOLI: VOGLIAMO DUE ASSESSORATI

I consiglieri comunale di Salerno del Gruppo Progressisti, prima forza numerica all’interno del Consiglio Comunale, insieme al Sindaco Vincenzo Napoli a pranzo, alla presenza del Capostaff e Segretario Provinciale del Pd Vincenzo Luciano per discutere dell’imminente rimpasto di giunta. E’ accaduto nella giornata di ieri, dopo una serie di richieste da parte dei consiglieri comunali di avere un incontro con il primo cittadino: ed al termine del pranzo la richiesta arrivata al sindaco è stata chiara, basta con i tecnici – che oramai sembrano destinati a lasciare l’esecutivo cittadino – per dare spazio a chi ha ottenuto i voti dei cittadini alle Comunali del 2021. Pare che Vincenzo Napoli abbia preso tempo per fornire una risposta chiara e concreta a chi, da oltre un anno, per ragioni tutt’altro che politiche, attende di poter far parte della Giunta Comunale di Salerno.

