SALERNO. ROBERTO CELANO: “BILANCIO CONSOLIDATO ? I DOCUMENTI NON CI SONO AL COMUNE”

Sale la tensione a Salerno, in vista della prima seduta del nuovo Consiglio Comunale. Dopo la decisione dei capigruppo di maggioranza di inserire, all’ordine del Giorno, anche l’approvazione del Conto Consuntivo 2020, il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano lancia una pesante accusa.

“Oltre a non poter discutere in Commissione del Bilancio Consolidato (le commissioni ancora non sono costituite!) come per legge, mi sono recato presso la sede dell'”Ufficio Comunale” e non ho rinvenuto neppure gli atti relativi al documento contabile inserito all’odg del prossimo consiglio. Ora non sarebbero rispettati neppure i termini per il deposito… ed abbiamo anche un Assessore alla Trasparenza…”