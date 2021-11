BCC MONTE PRUNO A PALERMO PER UNA INIZIATIVA CONTRO I CRIMINI CIBERNETICI

L’intervento della Banca, oltretutto, parte da una consolidata collaborazione con sodalizi ed enti di livello nazionale che, con grande professionalità ed estrema attenzione, sono impegnati nella promozione della legalità anche attraverso l’approfondimento di specifiche tematiche come quella, ad esempio, oggetto del convegno di Palermo e cioè “La sicurezza interna ed internazionale – Intelligence e Cyber Crime”.

Ai lavori hanno partecipato anche alcune eccellenze del mondo imprenditoriale che da anni sostengono azioni politiche per il rinnovamento del Paese e per sviluppare attraverso la digitalizzazione e la ricerca scientifica nuove progettualità occupazionali. Tra questi sono stato chiamati a testimoniare i vertici dell’Istituto della Bcc Monte Pruno

Per suggellare questa collaborazione e lasciare un nuovo segno di concretezza, che già in passato ha visto gli interventi del Direttore Generale Michele Albanese proprio in Sicilia, la Banca Monte Pruno e l’Istituto di Studi Europei “Alcide de Gasperi” hanno consegnato al Questore di Palermo una bicicletta elettrica che verrà utilizzata dalla Polizia di Stato.