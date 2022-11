SALERNO. ROBERTO CELANO: “CONCORDO CON MANIFESTO CONTRO SVENDITA PIAZZA MAZZINI E AREA GRAND HOTEL”

“Concordo pienamento con il manifesto affisso da alcuni cittadini di Salerno. Quella contro la svendita di Piazza Mazzini e dell’area del Grand Hotel Salerno è stata ed è anche una mia battaglia. Ho denunciato nelle ultime due campagne elettorale l’intento dell’ amministrazione progressista, poi sciaguratamente riconfermata.”

Lo scrive il Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano.

“Non condivido solo l’ultima parte. Ci sono anche quei politici perbene che si battono per i cittadini. Lo fanno spesso, nella speranza vana che gli stessi ascoltino e si rendano conto di quanto accade e decidano nelle urne su quanto avviene e non sulla base dei “favori” ricevuti e delle solite promesse spesso disattese. Altrimenti non si può definirsi liberi… io questa battaglia continuerò a portarla avanti, come faccio da anni!”