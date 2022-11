PROVINCIALI 2022. ALFIERI CON GLI ALLEATI: STOCCATA A RENZI PER RIFORMA DELLE PROVINCE

Franco Alfieri, insieme agli alleati ed ai rappresentanti della coalizione che sostiene la sua candidatura, dal centro sociale di Salerno, ha lanciato l’ultima settimana della sua campagna elettorale per le Provinciali di domenica 20 Novembre. Con il Partito Democratico (Piero De Luca), con i Moderati (Corrado Matera), con Italia Viva (Tommaso Pellegrino) e con il PSI (Enzo Maraio), l’iniziativa di Franco Alfieri ha visto anche alcuni passaggi dell’intervento del Sindaco di Capaccio molto critici nei confronti dell’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi, per la pessima riforma delle Province.

“In questi giorni”, ha scritto Alfieri dalla sua pagina Fb, ” sto girando la provincia di Salerno in lungo e in largo. Sto incontrando amministratori locali che sono in prima fila per dare risposte ai cittadini. C’è tanto da fare. Di questo abbiamo parlato anche stasera, a Salerno, in un importante incontro con sindaci e amministratori della nostra splendida provincia in vista delle elezioni che, domenica, mi vedranno in campo per la carica di Presidente.”