Amazon ha in programma il licenziamento di circa 10.000 persone in posti di lavoro aziendali e tecnologici a partire da questa settimana. Lo ha riferito il New York Times, citando fonti a conoscenza della decisione.

I tagli si concentreranno sull’unità dispositivi del gigante dell’e-commerce, che ospita l’assistente vocale Alexa, nonché sulla divisione vendite al dettaglio e sulle risorse umane, secondo il rapporto, che ha anche affermato che il numero totale di licenziamenti rimane incerto.