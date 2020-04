SALERNO. ROBERTO CELANO: “PROVVEDIMENTO SU PIZZE A DOMICILIO ELIMINA ANOMALIA TUTTA CAMPANA”

Bene il provvedinento che consente finalmente anche in Campania la consegna di cibo a domicilio. Un successo anche di opposizioni e di associazioni di categoria che si sono battute strenuamente per porre fine ad un’evidente anomalia.

Lo scrive il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano.

La consegna a domicilio delle pizze e del cibo cotto sara’ possibile, pero’, solo in Campania, dalle ore 16,00 alle 22,00. Limitazione anomala, senza senso e tutta “campana”. Ben venga il provvedimento sebbene tardivo, ma che senso ha limitare di fatto la consegna del cibo dalle 20.30 alle 22.00 (difficile che i Campani che non hanno abitudini anglossassoni cenino prima delle 20.30 !)? Quante pizze possono consegnarsi in un lasso così limitato di tempo. E quale differenza di natura sanitaria ci può essere tra una consegna alle 21,00 ed una alle 23,00? Riusciamo a comprendere che appare, anzi, necessario, con i dovuti controlli per il rispetto delle procedure di sicurezza, dare più libertà possibile agli operatori economoci per consentire loro di resistere? La rigidità è indispensabile, ma la ragionevolezza, in un momento come questo, lo e’ ancor di più!

Ci auguriamo, pertanto, che tali incomprensibili lomitazioni vengano ragionevolmente eliminate nei prossimi giorni, a tutela dell’economia locale.