SALERNO. ROSARIA CHECHILE: “DUE ANNI E MEZZO PER LAVORI ALL’ARECHI. ED ORA?”

“La Salernitana giocherà l’esordio in casa in Serie A in uno stadio a capienza ridotta non per colpa del COVID ma a causa del mancato adeguamento dello Stadio alle regole della massima serie.

Eppure per rimettere in sesto lo Stadio abbiamo avuto negli ultimi due anni, mezzo campionato annullato e praticamente un anno intero di partite senza pubblico, oltre evidentemente, 5 anni di amministrazione con tanto di assessorato allo sport per arrivare all’appuntamento in Serie A in queste condizioni precarie.”

Lo denuncia Rosaria Chechile, esponente della Lista Salerno Città Aperta ma anche imprenditrice del settore dell’edilizia.

“Noi tifosi dobbiamo chiederci se non sia il caso di mandare a casa un’Amministrazione che in 5 anni non è riuscita neppure a mettere a posto i Bagni e l’Impianto Audio del nostro Stadio, pur avendo avuto una valanga di soldi dalle Universiadi. Per riflettere.”