SALERNO. TOCCA ALLA PIAZZA DI MICHELE SARNO: APPUNTAMENTO IN PIAZZA PORTANOVA

E’ Michele Sarno il primo candidato sindaco a chiudere in piazza la sua campagna elettorale con un comizio in Piazza Portanova: l’appuntamento è per questa sera, mercoledi’ 29 Settembre, a partire dalle 20:00 nella piazza che, per antonomasia, viene considerata dai salernitani l’agorà della politica. Per l’avvocato salernitano una giornata particolare quella di oggi: non solo per l’appuntamento con gli elettori ma anche per festeggiare con tutti i suoi sostenitori la giornata di San Michele. Una serata in piazza per concludere una lunga campagna elettorale che Michele Sarno, a differenza dei suoi avversari, ha iniziato quasi un anno fa, portando avanti prima un progetto civico che, nel corso del tempo, ha registrato le adesioni di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega ed Udc.

