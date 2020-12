SALERNO, VOTO SUL BILANCIO TRA NATALE E CAPODANNO: BANCO DI PROVA PER NAPOLI & CO.

La data non è stata, ancora, fissata ma il Bilancio di Previsione 2021 per il Comune di Salerno arriverà in aula, come già accaduto negli anni passati, nel periodo tra Natale e Capodanno, per la sua discussione e per l’eventuale approvazione. Per la maggioranza di Vincenzo Napoli la riunione del Consiglio Comunale sarà uno spartiacque: da un lato le forze politiche (ed i singoli consiglieri) che intendono proseguire il percorso al fianco dell’attuale primo cittadino, dall’altro chi, invece, preferirà altri progetti politici ed elettorali. E non sarà questione di poco conto perchè il panorama politico che il Consiglio Comunale di Salerno traccerà sarà quello che gli elettori troveranno in occasione della prossima tornata elettorale di fine maggio 2021.

Il punto dirimente riguarda quell’ampia fascia di consiglieri comunali che, pur essendo stati eletti 5 anni fa con Napoli, nel corso degli anni hanno cambiato idea, diciamo pure cosi’, sul sindaco, sulla maggioranza, su tutto cio’ che ruota attorno alla Giunta Comunale. Azione, Italia Viva ma anche il Partito Socialista Italiano: un voto contrario o anche una semplice astensione potrebbe significare tanto.