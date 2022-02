SALVINI-DRAGHI, STRAPPO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI SU DAD PER NON VACCINATI

I Ministri della Lega, su indicazione del Segretario Matteo Salvini, non hanno partecipato al voto, in Consiglio dei Ministri, sulle nuove regole per la Dad a scuola che penalizzano i non vaccinati. E’ quanto si apprende al termine della riunione del Cdm nel corso della quale il Presidente Mario Draghi ha proposto ed approvato, a maggioranza, le nuove regole per snellire i periodi di didattica a distanza, come anche il rientro in classe: tutte le nuove regole, motivo che ha portato all’astensione la Lega, prevedono modalità e termini diversi per i non vaccinati.

Share on: WhatsApp