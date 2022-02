CORRADO MATERA: “AUGURI A CIRIACO DE MITA, ANCORA OGGI PUNTO DI RIFERIMENTO”

Ciriaco De Mita spegne 94 candeline e, tra i tanti, a dedicare un pensiero ed un augurio all’ex Presidente del Consiglio c’è anche il Consigliere Regionale Corrado Matera.

“Nel panorama politico attuale non si può non guardare con ammirazione al Presidente Ciriaco De Mita” scrive Matera, ” che ha ricoperto con straordinarie doti umane e politiche il ruolo di Presidente del Consiglio e di segretario nazionale della DC. Ancora oggi il presidente De Mita rappresenta un punto di riferimento e un modello per la classe politica. Buon compleanno Presidente!”