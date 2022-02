LUIGI CERRUTI (CAMBIAMO): “UNA FEDERAZIONE REPUBBLICANA? PENSO AD UNA DEI MODERATI”

“Ho seguito con attenzione le dichiarazioni degli amici del centrodestra, e mi è d’ obbligo aggiungere qualche riflessione di tipo diverso. Non è possibile che nessuno si sia accorto dello tsunami che ha travolto la Politica nelle ultime settimane, dapprima della partita riguardante l’ elezione del PDR.

A Salerno l’alleanza di centrodestra non ha funzionato e menchemeno, nelle altre città della provincia per le amministrative appena passate, e ritengo che peggio possa accadere per le prossime.”

Lo dichiara Luigi Cerruti, Coordinatore Provinciale di Cambiamo.

Avere un consenso esteso non significa azzerare ogni tavolo di trattative di coalizione puntualmente.

Per quello che mi riguarda io ho dato tutte le disponibilità affinché, da Pagani sino ad Agropoli, si facesse un discorso di unità, ma in nessun caso la moderazione può essere considerata una posizione politica da ridurre al silenzio.

FDI e Lega hanno avuto sempre il rispetto e le priorità delle iniziative da parte di Cambiamo!, ma ad essere sincero essere portato per mano verso scarsi risultati è uno stile che non mi appartiene.

Abbiamo condiviso, nel tempo tanto, ed ancora di più si potrebbe fare, ma dobbiamo credere, prima noi stessi, che il sistema partitico che si è creato a destra ed a sinistra non ci porterà da nessuna parte.

È necessario allargare gli orizzonti e noi continueremo a parlare con tutti, e la nostra linea sarà quella di non occupare posizioni estremiste ma bensì aperte al dialogo.

Capisco l’ aspirazione legittima di Fdi ma è pur vero che così facendo è difficile che governi da solo.

Al momento non ci sono neanche le condizioni per fondare un partito Repubblicano, specie le condizioni temporali.

Stiamo insistendo sulla federazione dei moderati e almeno nella mia Provincia credo che gli elettori moderati siano di gran lunga più numerosi di tutti gli altri.

Invito tutti a una seria riflessione , per unire e non dividere le forze.