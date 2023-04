SAN CIPRIANO PICENTINO. CLIMA CALDO, AIEVOLI SI CANDIDA E ZOCCOLA REPLICA: “ORA E’ TUTTO CHIARO”

A poco piu’ di un anno dall’appuntamento con le elezioni comunali di San Cipriano Picentino, a pochi giorni dalla notizia del rinvio a giudizio dell’ex Sindaco Aievoli per una vicenda legata a minacce ad un assessore ed a lettere anonime, si guarda già all’appuntamento del 2024. E’ lo stesso Aievoli ad annunciare “Nei prossimi mesi si avvierà la nuova sfida elettorale, tanto temuta dagli avversari, consapevoli che sto lavorando alla costituzione di una nuova squadra di validi cittadini, desiderosi di far rinascere l’intero territorio senza personalismi, e con il solo intento di promuovere il bene comune, attraverso l’elborazione di un programma elettorale che attueremo durante il quinquennio 2024-2029”

Immediata la replica dell’attuale Vice Sindaco Peppe Zoccola: “Al di là di chi abbia scritto o inviato le lettere all’attenzione dell’autorità giudiziaria, sono anche rammaricato per il silenzio di chi avrebbe potuto condannare questo tipo di azioni e per la mancata solidarietà alla collega Mafalda Ferro. Cmq dal punto di vista politico era chiaro da tempo che certe azioni avevano l’unico obiettivo di una candidatura contro l’attuale maggioranza e veramente spero che ci siano tante persone volenterose e capaci pronte a dedicare il proprio tempo all’amministrazione del nostro paese, ma i fatti alla cronaca di questi giorni sicuramente non avvicinavano alla politica!”