SAN CIPRIANO PICENTINO. CORRADO MARTINANGELO: “CENTRO SINISTRA SIA ALTERNATIVO AD ALFANO ED AIEVOLI”

L’ex assessore provinciale del Partito Democratico Corrado Martinangelo, con un appello contenuto in un manifesto che, proprio in questi giorni, è stato affisso nel Comune di San Cipriano Picentino, lancia un appello a tutto il centro sinistra del territorio, per mettere in campo una lista ed una candidatura, in vista delle prossime elezioni comunali del 2024, alternativa tanto a quella del Sindaco uscente Sonia Alfano che dell’ex Sindaco Gennaro Aievoli. Martinangelo, che non risparmia critiche nei confronti dell’operato dell’amministrazione degli ultimi 15 anni a San Cipriano Picentino, lancia un appello alle forze progressiste: “Provarci è un dovere”, scrive l’ex assessore provinciale sul manifesto, “per unire le opposizioni per segnare una svolta per il territorio e perchè San Cipriano Picentino torni ad essere grande”.

