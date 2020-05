SAN CIPRIANO PICENTINO. IL SINDACO SONIA ALFANO ANNUNCIA PRIMA GUARIGIONE DA COVID 19

Oggi più che mai…

Abbiamo compreso il significato dell’art 1 della costituzione: “L ‘Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”!

Abbiamo compreso l’importanza del lavoro!

Abbiamo compreso che il lavoro ci rende liberi!

Ed in questo periodo particolare per il lavoro, la nostra comunità proprio oggi, nella festa dei lavoratori, riceve un segnale di ottimismo: con grande gioia vi annuncio che il dott. Vitolo è guarito e stamattina torna a casa.

Ci stringiamo a lui ed alla sua famiglia in un abbraccio virtuale!

Sia questa buona notizia il principio di una buona ripresa lavorativa per tutta la nostra comunità!

Buon Primo maggio!

Lo scrive Sonia Alfano, sindaco del Comune di San Cipriano Picentino.