LA CORTE DEI CONTI BOCCIA LA PROVINCIA DI SALERNO DEL PRESIDENTE CANFORA

Come riportato, questa mattina, dal quotidiano La Città, in un articolo a firma di Gaetano de Stefano, la Corte dei Conti della Campania ha mosso una serie di contestazioni alla gestione dell’amministrazione provinciale di Salerno, per gli anni compresi tra il 2016 ed il 2017, quando alla guida di Palazzo Sant’Agostino c’era l’attuale sindaco del Comune di Sarno Giuseppe Canfora.

Nella relazione della Corte dei Conti si parla di “un sistema dei controlli interni in piu’ aspetti lacunoso e non adeguato”, “particolarmente per il controllo di gestione ed il controllo strategico, che non risultano affatto espletati”. Secondo il documento “una simile inadeguatezza e lacunosità dei controlli interni crea problemi ulteriori rispetto a quelli ordinari proprio per gli Enti che sono in piano di riequilibrio”.