SAN CIPRIANO PICENTINO. OK AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024, ARRIVANO I RISPARMI TARI

Il Consiglio Comunale di San Cipriano Picentino ha approvato, nel corso della seduta del pomeriggio di ieri, il Bilancio di Previsione 2024 e, soprattutto, anche il nuovo regolamento Tari che prevede, per famiglie ed imprese, un ulteriore taglio della Tari che si aggiunge a quelli già attuati nel 2022 e nel 2023. Grande soddisfazione da parte della maggioranza del Sindaco Sonia Alfano che, nel corso degli ultimi anni, ha portato avanti una politica di sostegno per tutta la Comunità di San Cipriano che, adesso, si appresta a votare per le Comunali 2024 con Sonia Alfano, sicuramente, ricandidata a Sindaco con il nutrito gruppo di consiglieri di maggioranza.

