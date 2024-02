SARNO, COMUNALI 2024. FORZA ITALIA NELLA COALIZIONE DI COCCA: CENTRO DESTRA UNITO

L’esperimento Sarno funziona. O, almeno, cosi’ sembra: il centro destra unito, da Fratelli d’Italia a Lega, da Forza Italia a Noi Moderati, per sostenere la candidatura a Sindaco di Giovanni Cocca. Il partito degli Azzurri, guidato dal Coordinatore Provinciale Roberto Celano, proprio nel pomeriggio di ieri, ha definito gli ultimi dettagli per entrare a fare parte della coalizione che sosterrà Cocca nella prossima tornata elettorale, dopo l’ottimo risultato, ottenuto dall’esponente di Fratelli d’Italia, alle Comunali 2019. Per il Comune di Sarno si tratta di una tornata elettorale dal sapore molto particolare, considerato che a causa della sospensione per la Severino, non sarà della partita, neppure come candidato al Consiglio Comunale, l’ex Sindaco decaduto Giuseppe Canfora.

