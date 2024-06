SAN CIPRIANO PICENTINO. SONIA ALFANO RESTA SINDACO: BATTUTI AIEVOLI, NADDEO E ZOCCOLA

Sonia Alfano resta Sindaco di San Cipriano Picentino, per il secondo mandato, battendo, con un ampio margine i due ex sindaci Aievoli e Naddeo ed il Consigliere Comunale di opposizione Massimo Zoccola. Una vittoria schiacciante che chiude una campagna elettorale nella quale non sono mancati gli attacchi, anche di carattere personale, che hanno visto un clima sempre piu’ caldo e teso.

“Sarò, come già avvenuto nel corso degli ultimi 5 anni, il Sindaco di tutti i cittadini di San Cipriano”, ha sottolineato Sonia Alfano nel corso del suo breve intervento, per salutare gli elettori che l’hanno attesa nei pressi della sede del Comune.