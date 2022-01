SAN CIPRIANO PICENTINO. TAMPONE NEGATIVO PER IL SINDACO SONIA ALFANO: “SI TORNA AL LAVORO”

Dopo un lungo periodo di isolamento, oggi per il Sindaco di San Cipriano Picentino Sonia Alfano è arrivato l’esito del tampone: negativo.

“Buongiorno a tutti finalmente il tampone mi ha dato esito negativo al covid. Ritorno a lavorare a pieno ritmo.”

Lo scrive il Sindaco di San Cipriano Picentino Sonia Alfano.

“Ringrazio chi mi è stato accanto in questo momento. E mi piace ricordare a tutti quelli che stanno attraversando un brutto periodo che si deve essere non come chi vince sempre ma come chi non si arrende mai! …qualsiasi cosa accada.”