“Il lavoro e l’impegno di Andrea Orlando a tutela del lavoro e della sicurezza non sarà scalfito da qualche riottoso che utilizza lo strumento della paura per cercare di intimidire. Piena solidarietà, avanti tutta!”

Lo scrive Rosaria Chechile, esponente del Partito Democratico.

Apprendo di una lettera di minacce recapitata al ministro del lavoro Andrea Orlando. Gli esprimo tutta la mia solidarietà e ogni appoggio per il prezioso impegno che sta svolgendo per il bene dell’Italia in un momento così delicato e su temi di grande difficoltà. Saremo al suo fianco con forza e determinazione”. Cosi Nicola ODDATI, direzione nazionale Pd e coordinatore Agorà democratiche.