SAN VALENTINO TORIO. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA DEFINIZIONE AGEVOLATA CARTELLE ESATTORIALI

Questa mattina il consiglio comunale, all’ unanimita’, ha approvato il provvedimento proposto dal sottoscritto Sindaco Michele Strianese, che in qualita’ di Assessore ai Tributi, ha elaborato per consentire ai cittadini di aderire alla “definizione agevolata delle entrate tributarie” ai sensi dell’ art. 17 bis del decreto cosidetto “bollette”.

Per questo ringrazio, in primis, il Dott. Sandro Addona, Responsabile Finanziario dell’ Ente per il lavoro svolto in merito e tutti i consiglieri di maggioranza del gruppo “Insieme per San Valentino” per il sostegno convinto all’ iniziativa.

Ringrazio anche i consiglieri dei due gruppi di minoranza per il voto espresso positivamente su questo provvedimento.

Si tratta, in sostanza, di poter usufruire dell’ agevolazione economica per i contribuenti, dello sgravio totale delle sanzioni e degli interessi sui ruoli esecutivi che sono in mano ad AREA RISCOSSIONI SRL e risalenti al periodo dal 2000 e fino al 30 06 2022 (data di riferimento stabilita dal Goberno Nazionale).

Dopo l’ approvazione in consiglio comunale, i cittadini e le imprese potranno presentare istanza di accoglimento entro il 30 Settembre 2023.

Nei prossimi giorni pubblicheremo sul sito del Comune e su quello di Area Riscossioni la modulisrica ed il relativo regolamento attuativo.

Un provvedimento che va nella direzione dell’ aiuto concreto a cittadini, imprese, associazioni, famiglie e che consentira’ il risparmio di tutte le sanzioni e gli interessi maturati per legge sui vari ruoli divenuti esecutivi entro il 30 06 2022.

Uno sforzo importante quello messo in campo dall’ Amministrazione Comunale che va nella direzione dei cittadini, in un momento ancora difficile dal punto di vista economico e sociale.

Vicini alle famiglie, alle imprese, ai cittadini tutti con fatfi ed azioni concrete.