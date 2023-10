SAN VALENTINO TORIO. RAFFAELLA ZUOTTOLO: “PRIMA SCUOLA SUPERIORE, GRANDE ORGOGLIO”

“E’ un grande orgoglio per la nostra amministrazione comunale poter procedere alla inaugurazione della prima scuola superiore della storia del Comune di San Valentino Torio. E, per me, in qualità di assessore alla Scuola, la soddisfazione è doppia, considerato il grande lavoro, portato avanti negli ultimi mesi, insieme al Sindaco Michele Strianese, per coronare un sogno che tra qualche giorno diventerà una splendida realtà”.

E’ quanto dichiara l’assessore comunale alla scuola del Comune di San Valentino Torio Raffaella Zuottolo.

“Il prossimo 23 Settembre”, continua Raffaella Zuottolo, “con il taglio del nastro della sede dell’Istituto Superiore di Via Mezzana, per il nostro comune si apre una nuova pagina: San Valentino Torio entra, a tutti gli effetti, nella grande rete delle scuole superiori dell’Agro, con una nuova sede adeguata e rinnovata che sarà il fiore all’occhiello di tutto il mondo della scuola del nostro Comune.”