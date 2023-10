VERSO LA LEGGE DI BILANCIO. VERTICE DEL PRESIDENTE MELONI A PALAZZO CHIGI

Si terrà questa sera alle ore 21 a palazzo Chigi, a quanto si apprende, una riunione tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i capigruppo di maggioranza di Camera e Senato per discutere della Manovra in vista del Consiglio dei ministri di lunedì prossimo.

Intanto oggi c’è stato il via libera da parte dell’Aula della Camera, con 224 sì e 127 no, alla risoluzione della maggioranza sulla Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2023 (Nadef). Il documento del centrodestra impegna il governo “a conseguire i saldi programmatici del bilancio dello Stato e quelli di finanza pubblica in termini di indebitamento netto/Pil, nonché il rapporto programmatico debito/Pil, nei termini e nel periodo di riferimento indicati nella Nadef 2023 e nella relazione ad essa allegata” ed “a prevedere, con la manovra di bilancio: norme a tutela delle famiglie, con particolare riguardo a quelle numerose e di sostegno alla genitorialità; il taglio al cuneo fiscale nel 2024 sul lavoro e l’attuazione della prima fase della riforma fiscale; risorse per proseguire con il percorso avviato di rinnovo dei contratti del pubblico impiego, con particolare riferimento al comparto sanitario”.