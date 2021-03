SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO. CARPENTIERI: “ANCORA POSTI DISPONIBILI PER DUE MEDICI FAMIGLIA”

Il Direttore mi ha rassicurato, aiutandomi ad approfondire la questione e ad inquadrarla nel dettaglio. Posso dunque dirvi che, allo stato attuale, a Sant’Egidio del Monte Albino i pazienti che non hanno ancora individuato il proprio medico di base possono farlo scegliendo tra due medici che ancora hanno posti disponibili. Si tratta del dottor Aniello Siracusa e della dottoressa Stefania Lambiase. Questi due medici sono dunque in grado di assorbire la domanda di pazienti che, a seguito del trasferimento della dottoressa Pagano, erano rimasti senza medico. Per la scelta del medico vi basterà seguire le normali procedure.