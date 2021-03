ITALIA TUTTA ROSSA NEI FINE SETTIMANA E COPRIFUOCO ALLE 19:00: LA RICETTA DI DRAGHI

Dovrebbe tenersi martedì 9 marzo, la riunione della Cabina di Regia nazionale alla quale prenderà parte un rappresentante per ogni forza di maggioranza. Un’eventuale nuova stretta potrebbe essere caratterizzata da soluzioni quali il recupero del “modello Natale” (ovvero fascia rossa per tutti nei giorni festivi e arancione in quelli feriali) o il coprifuoco anticipato alle 19. O ancora la chiusura dei negozi laddove sono già chiuse le scuole, per evitare che i ragazzi passino dalle lezioni in dad al mattino agli assembramenti nel pomeriggio.

