SARNO. GIOVANNI COCCA: “PRONTO SOCCORSO SARNO PIENO, PER TROPPO TEMPO NULLA E’ STATO FATTO”

“Vedo sui social immagini del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sarno, postate da cittadini disperati. Vedo decine di persone stese sulle barelle e sedute sulle sedie a rotelle che aspettano nei corridoi. Uno spettacolo indecoroso che mi stringe il cuore come cittadino e rappresentante delle istituzioni.”

Lo scrive Giovanni Cocca, candidato Sindaco per il Comune di Sarno.

“Non è possibile” continua Cocca ” tacere di fronte a questa situazione. Occorre farsi sentire in ogni modo per difendere il diritto alla salute, dare dignità ai malati e sostenere al contempo il personale medico e paramedico impregnato in prima linea. L’ospedale di Sarno serve un bacino di utenza strategico e lentamente è stato depauperato delle risorse umane necessarie. Il sindaco ha il dovere morale ed istituzionale di chiedere interventi immediati alle Regione Campania e alla Direzione Strategica dell’ASL. Su questo tema per troppo tempo si è fatto finta di non vedere e oggi i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Sono quelli documentati nelle foto. Questi sono i temi sui quali non dobbiamo fare sconti a nessuno. Sono i temi sui quali dobbiamo mettere da parte ogni appartenenza politica: lo dobbiamo alla nostra gente, al personale ospedaliero che opera tra mille difficoltà e soprattutto alle persone che soffrono.”