IMMA VIETRI (FRATELLI D’ITALIA): “DATI INPS CONFERMANO LA CRESCITA DELL’OCCUPAZIONE”

“I nuovi dati dell’Inps sull’occupazione confermano l’efficacia delle politiche economiche messe in campo dal Governo Meloni. L’anno 2023, infatti, si è concluso un saldo positivo tra i nuovi rapporti di lavoro e le cessazioni con più 523 mila posti, di cui ben 395.708 contratti sono a tempo indeterminato. E’ cresciuta, dunque, la fiducia delle imprese, che dopo anni di difficoltà sono tornate finalmente ad investire”. Lo dichiara, in una nota, la deputata salernitana Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari Sociali alla Camera. “Le attivazioni (vale a dire l’insieme di assunzioni e variazioni contrattuali) di rapporti di lavoro incentivati presentano complessivamente una crescita nel 2023 pari al +5% rispetto all’anno precedente. In particolare, segnano un incremento l’Esonero donne (+1%), la Decontribuzione Sud (+6%) e l’Esonero giovani (+26%). Queste cifre, sommate al calo della disoccupazione, certificano che si stanno compiendo dei passi in avanti per favorire l’aumento dei posti di lavoro attraverso incentivi e sostegni economici concreti, ponendo fine alla politica dell’assistenzialismo indiscriminato sostenuto ancora oggi da Pd e Movimento Cinque Stelle. Certo, c’è ancora tanto da fare, ma stiamo sulla strada giusta”, conclude Vietri.

