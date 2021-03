SCAFATI. IL SINDACO SALVATI AZZERA LA GIUNTA PRIMA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Cristoforo Salvati ha firmato un decreto di revoca di tutte le deleghe conferite ai componenti della Giunta Comunale, compresa la carica di vicesindaco. La decisione è maturata nel pomeriggio,

all’esito dei lavori del Consiglio comunale che era stato convocato in videoconferenza. Già in corso di svolgimento dell’Assise, il primo cittadino aveva preannunciato le sue intenzioni dal momento che cinque consiglieri dello schieramento di maggioranza avevano votato a favore della proposta di applicazione del voto segreto per il primo

argomento all’ordine del giorno, presentata da una parte dell’opposizione. Gli stessi consiglieri comunali hanno,

successivamente, confermato il loro voto a favore del rinvio di tutti gli argomenti in discussione, ugualmente proposto dallo schieramento di minoranza.