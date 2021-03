CAOS NEL M5S: GRILLO CONFERMA LA REGOLA DEL DOPPIO MANDATO. A RISCHIO DI MAIO ?

Nel corso dell’assemblea dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, insieme al Ministro per la Transizione Ecologica Cingolani, Beppe Grillo, tra lo stupore generale dei partecipanti, ha confermato, per le prossime elezioni Politiche (2022 o 2023), la regola rigida del doppio mandato che vieta, a chi ha già trascorso 10 anni in Parlamento, di ricandidarsi. Una regola che, se davvero applicata, vieterebbe anche a Luigi Di Maio, solo per fare l’esempio piu’ importante, di partecipare da candidato alle prossime elezioni politiche ma, poi, calato sul territorio, impedirebbe la candidatura dei parlamentari campani Angelo Tofalo, Andrea Cioffi e Roberto Fico. Insomma, una vera e propria bomba esplosa all’improvviso all’interno del M5S proprio nella fase in cui il partito si sta trasformando con il passaggio di consegne, per la guida politica, all’ex Premier Giuseppe Conte.

