SCUOLE APERTE DOPO PASQUA ANCHE IN ZONA ROSSA. L’OBIETTIVO DI MARIO DRAGHI

Scuole aperte, cioè lezioni in presenza, dopo Pasqua, anche nelle Regioni finite in rosso per l’aumento dei contagi. E’ questo l’obiettivo del Presidente del Consiglio Mario Draghi, annunciato nel corso della conferenza stampa di ieri, che finirà al centro del prossimo Decreto Covid che il Governo si appresta a varare. Mantenere chiuse tutte le altre attività ma riaprire in presenza le scuole, almeno fino alla prima media. Su questa traccia si muovera’ il testo del nuovo Decreto che, rimanendo sempre alle parole di Draghi, introdurrà anche sistemi piu’ restrittivi per le autonomie decisionali delle Regioni che, spesso, si sono mosse in maniera contraria alle indicazioni del Governo.

