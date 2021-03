SALERNO PULITA. SI DIMETTE IL PRESIDENTE ANTONIO FERRARO: NOMINATO APPENA UN ANNO FA

E’ durato un anno il mandato di Antonio Ferraro, Presidente di Salerno Pulita, società in House del Comune di Salerno, che si occupa della raccolta differenziata sul territorio del centro capoluogo. Con una lettera indirizzata anche al Sindaco, Ferraro ha rimesso il suo mandato, spiegando anche che si tratta di una scelta fatta per tutelare i dipendenti della società da attacchi strumentali nella fase della campagna elettorale per le prossime elezioni comunali. Attacchi interni o esterni ? E’ questo il dubbio che sorge dopo le parole di Ferraro: le strumentalizzazioni da parte di chi arrivano ? Forse, si tratta di un problema tutto interno alla maggioranza del Sindaco Vincenzo Napoli dove la gestione di Salerno Pulita si collega, in maniera diretta, alla prossima campagna elettorale.

