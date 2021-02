SCUOLE A PELLEZZANO. LE DECISIONI DEL SINDACO MORRA PER COPERCHIA E VIA FRAVITA

Per la sola giornata di domani quindi, e per i soli plessi indicati, la scuola attiverà la Didattica a Distanza.

Salvo imprevisti, nel rispetto del protocollo adottato dall’Unità di crisi della Regione Campania, le lezioni riprenderanno regolarmente dal 26/02/2021 per le classi dei plessi menzionati non coinvolte; per quanto riguarda le due classi coinvolte, vi saranno le opportune comunicazioni di quarantena al termine del tracciamento.