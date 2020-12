SCUOLE APERTE IL 7 GENNAIO ? IL MINISTRO SPERANZA ANNUNCIA ZONE ROSSE IN ARRIVO

Come al solito, all’interno del Governo Conte, il coordinamento tra le dichiarazioni brilla come elemento di grande unione. E mentre qualche giorno fa, soddisfatta, il Ministro dell’Istruzione Azzolina annunciava il 7 gennaio come il giorno per il ritorno in presenza all’interno delle scuole, seppure con limitazioni numeriche, oggi il Ministro della Salute, scomparso dai radar per qualche giorno, in un’intervista rilasciata a Repubblica, torna a parlare di zone rosse per alcune regioni d’Italia se non per l’interno paese proprio nel mese di gennaio. Insomma, tutto chiaro, ancora una volta: davvero non sanno cosa fare e, soprattutto, non sono d’accordo neppure su di un tema fondamentale come la scuola.

