SEVERINO NAPPI (LEGA): “TERZO MANDATO O NO, I CAMPANI NON RIVOTERANNO PER DE LUCA”

“Terzo mandato e De Luca? Per la Campania il presidente della Regione è l’equivalente della peste bubbonica. Al di là del fatto se riuscirà o meno a ripresentarsi alle elezioni, credo che i campani non siano così autolesionisti da rivotare un governatore che ha precipitato la nostra regione in fondo alle classifiche nazionali ed europee per ogni tipo di servizio da garantire. Per quanto riguarda, invece, il recentissimo corteo a Roma e la vicenda dei manifesti con il logo della Campania che attaccano il Governo, ci troviamo davanti alla riedizione della ‘marcia della pace’ dell’ottobre 2022 in piazza del Plebiscito a Napoli. Si tratta di iniziative politiche di parte che De Luca si paga con soldi pubblici. E quel che è ancora più grave è che ci è stato impedito di discutere la questione in Aula, perché la maggioranza, nel classico stile antidemocratico che la contraddistingue, ha impedito che la mozione di censura nei confronti del presidente della Giunta, fosse inserita all’ordine del giorno per il prossimo Consiglio”. È quanto ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, intervenendo nel corso della trasmissione odierna di Studio Mattina di Canale 9. “Lato positivo di De Luca? Fa ridere, per me è uno straordinario cabarettista, ma mi permetto di ricordare che nell’antica Roma agli attori era vietato fare politica”, ha aggiunto Nappi.

Share on: WhatsApp