SARNO. DOPO LA DECADENZA DI CANFORA, IL QUIRINALE DICHIARA SCIOLTO IL CONSIGLIO COMUNALE

Anche il Consiglio Comunale di Sarno è stato sciolto: a stabilirlo un decreto del Presidente della Repubblica, dopo la sentenza di condanna dell’ex Sindaco Canfora.

“Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati eletti consiglio comunale di Sarno ed il sindaco nella persona del signor Giuseppe Canfora vista la sentenza del tribunale di Salerno del 27 settembre 2019 confermata dalla Corte di Appello di Salerno con sentenza numero 2019 del 10 novembre 2022, passata in giudicato per effetto della decisione della Corte suprema di Cassazione numero 34089 del 2 agosto 2023 con la quale il suddetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco punto e, – si legge nel decreto – vista la delibera numero 46 del 13 ottobre 2023 con la quale il consiglio comunale di Sarno ha preso atto della decadenza di diritto della carica di sindaco per il signor Giuseppe Canfora, ai sensi del richiamato articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 numero 235; ritenuto pertanto che ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 numero 267 ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; visto l’articolo 141, comma 1, lettera B, numero uno del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 punto e, sulla proposta del ministro dell’interno, la cui relazione è legata al presente decreto e ne costituisce parte integrante decreta lo scioglimento del consiglio comunale di Sarno”.