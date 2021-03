SIANO. ANTONIO BUONAIUTO: “POLEMICHE STERILI, MIO VOTO A FAVORE DI FINANZIAMENTI OTTENUTI PER LA CITTA’ “

“IN QUESTI GIORNI SONO STATO OGGETTO DI CRITICHE DA PARTE DI QUALCHE CONSIGLIERE DI OPPOSIZIONE DEL GRUPPO DI CUI FACCIO PARTE , CIRCA IL COMPORTAMENTO CHE HO AVUTO NEL CORSO DELL’ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE”. LO SCRIVE ANTONIO BUONAIUTO, CONSIGLIERE COMUNALE DI SIANO.

“IN QUALITA DI CAPOGRUPPO DEL GRUPPO “SIANO NEL CUORE”, HO REGOLARMENTE COMUNICATO ( COME SEMPRE) , AGLI ALTRI COMPONENTI DELLO STESSO, GLI ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DA DISCUTERE IL CONSIGLIO COMUNALE. SOLO CON LA COLLEGA RUSSO HO AVUTO MODO DI CONFRONTARMI E DISCUTERE SU VARI ARGOMENTI POSTI ALL’ORDINE DEL GIORNO. DOPO ATTENTA E SCRUPOLOSA ANALISI DEI VARI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO, ABBIAMO DECISO DI COMUNE ACCORDO, CON LA COLLEGA , DI VOTARE A FAVORE SU ALCUNI PUNTI, IN PARTICOLARE SUL PUNTO RIGUARDNATE I FINANZIAMENTI OTTENUTI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE . E’ DA IRRESPONSABILE VOTARE CONTRO CINQUE FINAZIAMENTI PER UN IM PORTO SUPERIOA 2.500 MILIONI DI EURO, DEI QUALI OVVIAMENTE NE BENEFICIA L’INTERA COLLETTIVITA. FERMO RESTANDO , CHE IL SOTTOSCRITTO NEL PIENO RISPETTO DEL MANDATO ELETTORALE ( PROVA NE E’, CHE SUL BILANCIO DI PREVISIONE E SUL DUP E’ STATO ESPRESSO VOTO CONTRARIO), CONTINUA A RAPPRESENTARE L’INTERO GRUPPO CONSILIARE DI SIANO NEL CUORE CON SENSO DI RESPONSABILITA’.”