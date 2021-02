SIANO, COMUNALI 2021. IN CAMPO GIUSEPPE ANNUNZIATA, PRIMO CANDIDATO SINDACO DI AZIONE

Entra nel vivo la campagna elettorale nel Comune di Siano, in vista della prossima scadenza per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale. E da AZIONE, il partito movimento di Carlo Calenda, arriva la possibile candidatura a sindaco del giovane avvocato Giuseppe Annunziata, stimato su tutto il territorio del Comune di Siano, molto vicino al Coordinatore Regionale di Azione Antonio D’Alessio. Da qualche giorno circola con insistenza la voce di una sua possibile candidatura a sindaco, alla guida di una coalizione di area moderata, con tanti giovani e giovanissimi in campo per sostenere la sua corsa verso il Comune della Valle dell’Irno. Nei giorni scorsi Annunziata ha anche incontrato altri esponenti politici del territorio per trovare un punto di incontro per costruire un progetto politico ambizioso per le prossime elezioni comunali di primavera.

