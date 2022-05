SOLOFRA. ANTONELLO D’URSO: “LE ALTRE DUE LISTE STANNO PRENDENDO IN GIRO I CITTADINI”

“Due liste, quella che sostiene la Guacci e l’altra che ha come candidato sindaco Moretti, sono in campo solo per non perdere e per prendere in giro i cittadini del Comune di Solofra dove, in questa tornata elettorale, abbiamo conquistato l’ennesimo record nazionale: un sindaco ed un suo assessore in una lista, il vice sindaco nell’altra, senza che questa scelta politica porti alla revoca del mandato o alle dimissioni”. E’ duro l’intervento di Antonello D’Urso, candidato sindaco della Lista Solofra Libera.

“Scappano dal confronto perchè non saprebbero cosa dire, come giustificare ai nostri concittadini una scelta che ha il sapore della presa per i fondelli. Per fortuna gli elettori sono molto piu’ scaltri di quanto i candidati delle altre due liste in campo possano pensare: ne sono certo”, conclude D’Urso, “il 13 Giugno si concluderà l’esperienza di governo sia dell’assessore Guacci che del Vice Sindaco Moretti perchè al Governo della città andremo noi di Solofra Libera”.