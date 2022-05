SOLOFRA. MICHELA GUARINO: “CON D’URSO PER DARE UN FUTURO AI NOSTRI FIGLI”

Scende in campo la lista SOLOFRA LIBERA, la compagine che sostiene la candidatura a sindaco di Antonello D’Urso. Tra i candidati Michele Guarino, professionista del mondo della scuola, che lancia un messaggio di speranza per il futuro.

“SONO CANDIDATA COME CONSIGLIERE PER LE PROSSIME ELEZIONE AMMINISTRATIVE DEL COMUNE DI SOLOFRA CON LA LISTA N .1 “SOLOFRA LIBERA “ CANDIDATO SINDACO ANTONELLO D’URSO , HO DECISO DI INTRAPRENDERE QUESTA NUOVA ESPERIENZA, DOPO CHE MI SONO RESA CONTO CHE IL MIO PAESE E’ SULL ‘ ORLO DEL BARATRO E CHE LA COLPA NON E’ SOLO DI CHI CI HA AMMINISTRATO MA ANCHE DI NOI SINGOLI CITTADINI CHE ABBIAMO PERMESSO CIO’ CON IL NOSTRO IMMOBILISMO, E’ NOSTRO DOVERE LAVORARE PER DARE DIGNITA’ DI NUOVO A SOLOFRA E SOPRATTUTTO DARE UN FUTURO AI NOSTRI FIGLI NEL LORO PAESE . HO SCELTO DI SOSTENERE ARCH. ANTONELLO D’ URSO ,CANDIDATO SINDACO, PERCHE E’ L’ UNICO CHE HA DIMOSTRATO ONESTA’ E COERENZA POLITICA, L’UNICO CHE HA TENUTO PER DIECI ANNI FERMO IL SUO RUOLO DI CONSIGLIERE DI MINORANZA , L’ UNICO CHE NON HA SCELTO LA STRADA PIU’ FACIELE PER LA POLTRONA PIU’ COMODA , L’ UNICO CHE HA LAVORATO PER PIU’ DI DUE ANNI A FORMARE UNA SQUADRA DI “GIOVANI “ AGGIUNGEREI CORAGGIOSI CHE HANNO PRESO COSCIENZA DEL DECLINO ECONOMICO , SOCIALE E CULTURALE CHE AFFLIGE SOLOFRA, CON UN PROGRAMMMA INNOVATIVO , ORGANICO,SPECIFICO FATTO DI PROGETTI E SOLUZIONI . IL MIO IMPEGNO SARA’ DIRETTO NEL COMPARTO SCUOLA, IL MIO COLLEGA AVV. MARCHESANO IN ALTRE INTERVISTE HA GIA’ ILLUSTRATO IN MODO ECCELLENTE E CHIARO COME NOI VORREMMO STRUTTURARE LA MACCHINA COMUNALE , I FAMOSI DIPARTIMENTI , CI SARA’ ANCHE UN DIPARTIMENTO SCUOLA .

SCUOLA INTESA A 360° DALLE STRUTTURE ALLE INFRASTRUTTURE , ALLE ESIGENZE DELLE FAMIGLIE E DEGLI STUDENTI, ALLA FORMAZIONE , ALL’ INCLUSIONE , AL DIALOGO CON I DIRIGENTI, ASSOCIAZIONI , COMITATI SCOLASTICI A TUTTO IL COMPARTO . IO VIVO LA SCUOLA IN DUE VESTI QUELLA DI GENITORE , QUINDI VEDO DELLE STRUTTURE VECCHIE , SCOMODE , NON SICURE, ASSENZA DI SERVIZI , DISSERVIZI COME LA MANCANZA DI ASILI NIDO PER TUTTI, MENSE NON IDONEE PER L’ ALIMENTAZIONE DI BAMBINI E RAGAZZI , TRASPORTI DIFFICOLTOSI , E POI DA MEMBRO DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO DELLA FRANCESCO GUARINI , ASSENZA DI COMUNICAZIONE CON GL’ ENTI , POCA CHIAREZZA DA ENTRAMBI LE PARTI, CONTINUI SCARICA BARILE PER LE DIFFICOLTA’ E CRITICITA’ ORDINARIE E STRAORDINARIE CHE PUO’ AVERE UNA SCUOLA E I SUOI FREQUENTATATORI . LA SCUOLA DEVE ESSERE FUCINA DI ECCELLENZE , NON PARCHEGGI . IL COMPITO DELLE ISTITUZIONI DEVE ESSERE QUELLO DI FORNIRE STRUMENTI , DI VIGILARE , DI TROVARE SOLUZIONI , DI EDUCARE ALLA CONOSCENZA PERCHE’ SOLO CON LA CONOSCENZA I NOSTRI FIGLI POTRANNO ESSERE LIBERI.”